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Царьград

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Суд приговорил омичей к срокам за попытку сбыта 50 кг гашиша

Суд приговорил омичей к срокам за попытку сбыта 50 кг гашиша

Суд в Омской области приговорил двух жителей к пяти и восьми годам колонии строгого режима за попытку продать около 50 кг гашиша.

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