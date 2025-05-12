Рубио назвал главный приоритет США по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, в ходе которого назвал прекращение огня и завершение конфликта главным приоритетом администрации Соединенных Штатов по урегулированию на Украине.
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