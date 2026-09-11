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Царьград

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Reuters: В КНДР массово открываются торговые центры и курорты

Reuters: В КНДР массово открываются торговые центры и курорты

При Ким Чен Ыне в КНДР наблюдается "вспышка веселья" с ростом торговых и курортных объектов. Согласно Reuters, отмечен многократный рост импорта товаров роскоши, что укрепляет контроль государства над экономикой и вытесняет теневая торговлю.

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