Байден одобрил запрет на покупку урана в России

Президент Джо Байден подписал закон о запрете на закупки урана из России. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что эта мера поможет «восстановить лидерство Америки в ядерном секторе».
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