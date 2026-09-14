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Царьград

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Петербуржцу грозит 15 суток ареста за побег от ДПС на мотоцикле

Петербуржцу грозит 15 суток ареста за побег от ДПС на мотоцикле

Петербургские автоинспекторы в последних числах августа обратили внимание на мотоцикл «Кавасаки», передвигавшийся без государственных регистрационных знаков.

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