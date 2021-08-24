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Зачистка пятой колонны продолжается. "Дождь" и "Важные истории" признаны иноагентами

Зачистка пятой колонны продолжается. "Дождь" и "Важные истории" признаны иноагентами

Минюст России внёс телеканал "Дождь" и либеральных пропагандистов Романа Анина и Олесю Шмагун в реестр иностранных агентов.

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Андрей Володичев
Есть такая фраза автор - тупой, как угол дома...не нужно быть безмозглой шавкой кремлевской...
Александр
Кремль - единственное, что не приватизировали, и где пока нет точечной застройки. Но и быть мозговитым панским вонючим холуем тоже не лучший выбор.
Владимир Борисов
а "Эхо Москвы" не забыли или уже?
Татьяна Степанова
давно пора зачистить выкормышей
Vlad Иванов
Хорошее начало. «Однако останавливаться не следует.» Следует ввести понятия «Враг народа», «10 лет без права переписки», «Классово чуждые», и на этом останавливаться не следует. Пора проводить аресты по спискам. Но и на этом останавливаться не следует.
Нина Шалева
А еще надо повыгонять Русофобов преподавателей. Они наносят огромный ущерб, больше даже, чем Эхо и Дожди всякие.

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