Зачистка пятой колонны продолжается. "Дождь" и "Важные истории" признаны иноагентами

Время узнать правду!ПолитикаЗачистка пятой колонны продолжается. "Дождь" и "Важные истории" признаны иноагентами Минюст России внёс телеканал "Дождь" и либеральных пропагандистов Романа Анина и Олесю Шмагун в реестр иностранных агентов.Вернуться к статье66НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАВАндрей ВолодичевЕсть такая фраза автор - тупой, как угол дома...не нужно быть безмозглой шавкой кремлевской...ААлександрКремль - единственное, что не приватизировали, и где пока нет точечной застройки. Но и быть мозговитым панским вонючим холуем тоже не лучший выбор.ВБВладимир Борисова "Эхо Москвы" не забыли или уже?ТСТатьяна Степановадавно пора зачистить выкормышейVlad ИвановХорошее начало. «Однако останавливаться не следует.» Следует ввести понятия «Враг народа», «10 лет без права переписки», «Классово чуждые», и на этом останавливаться не следует. Пора проводить аресты по спискам. Но и на этом останавливаться не следует.НШНина ШалеваА еще надо повыгонять Русофобов преподавателей. Они наносят огромный ущерб, больше даже, чем Эхо и Дожди всякие.Комментировать
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