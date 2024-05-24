Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зяблик
    Мой обзор весьма приблизителен. Общая картина из того что мне довелось наблюдать за 20 лет труда в разных компаниях. ...Замужние женщины ...
  • Андрей Зяблик
    Дык мужиков и не обсуждаем. С нами всё понятно. Особенно если ты на должности нормальной - то ты обязан трахать весь ...Замужние женщины ...
  • Наталья Климова
    Как это откуда? Видела и слышала лично, как бабы могут орать. И не только в семье - на работе всю смену, в транспорте...Чего хочет женщин...

Чего хочет женщина? Уж точно не орать на мужа

Чего хочет женщина? Уж точно не орать на мужа

Читаю сейчас исповедь мужчины, который ушел от жены почти через тридцать лет брака. Причина внезапного расставания: в отношениях стало дискомфортно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Климова
Как это откуда? Видела и слышала лично, как бабы могут орать. И не только в семье - на работе всю смену, в транспорте, на кассе магазина, соседки. Вы пробовали работать 8 час с орущей бабой ? Они же не знают, что окружающие мучаются, у них болит голова, ждут конца смены как праздника. А ей что - она негатив выплеснула и хорошо ей. Мы что - расходный материал ? Инструмент для ее псих. разгрузки?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх