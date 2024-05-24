Чего хочет женщина? Уж точно не орать на мужа

НК

Наталья Климова

Как это откуда? Видела и слышала лично, как бабы могут орать. И не только в семье - на работе всю смену, в транспорте, на кассе магазина, соседки. Вы пробовали работать 8 час с орущей бабой ? Они же не знают, что окружающие мучаются, у них болит голова, ждут конца смены как праздника. А ей что - она негатив выплеснула и хорошо ей. Мы что - расходный материал ? Инструмент для ее псих. разгрузки?