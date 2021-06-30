Мужские забавы

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Жизнь прошла, а ты никем так и не стал

Жизнь прошла, а ты никем так и не стал

Являюсь руководителем проектной группы в институте и часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что приходят трудоустраиваться женщины лет 35 с профильным образованием, но совсем без опыта работы в строительстве, конструкторском или проектно-сметном деле.

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Игорь Тихонов
А кто пойдет работать в НИИ или КБ за те зарплаты, которые иначе, как нищенскими не назовешь? Особенно если вокруг столько соблазнов.. Поэтому наша наука и техника и оказались на ... дцатых местах, а более-менее перспективные и грамотные специалисты стремятся уехать на запад...

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