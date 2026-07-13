Москва застолбит свои военные успехи, и это начинают понимать на Западе

Автор: Константин Ольшанский OSINT-аналитики обсуждают, какая часть Украины станет «буферной зоной» Украинский конфликт, который, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вследствие массированного участия Запада превратился из СВО в «настоящую войну», вступил в новую фазу.