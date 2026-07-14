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«С твоим носом замуж не возьмут»: как Кира Крейлис-Петрова встретила мужчину всей своей жизни и прожила с ним 45 лет

«С твоим носом тебя никто замуж не возьмет», — эти резкие слова Кира Крейлис-Петрова с юности слышала даже от близких людей.

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