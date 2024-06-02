Зеленский пожаловался на попытки ряда стран сорвать "саммит мира" в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский посетил форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Выступая на мероприятии, он раскритиковал Китай и Бразилию за отказ участвовать в швейцарском "саммите мира", объявил, что на конференции Украина предложит сделку, аналогичную зерновой инициативе, и пожаловался, что решение США о применении американского оружия по России "недостаточное".
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