Зеленский пожаловался на попытки ряда стран сорвать "саммит мира" в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский посетил форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Выступая на мероприятии, он раскритиковал Китай и Бразилию за отказ участвовать в швейцарском "саммите мира", объявил, что на конференции Украина предложит сделку, аналогичную зерновой инициативе, и пожаловался, что решение США о применении американского оружия по России "недостаточное".