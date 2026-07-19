The Leps scandal: Russia may introduce a luxury tax

State Duma deputy Sergei Mironov called for increasing taxes for the Russian rich and introducing a luxury tax after the words of People's Artist Grigory Leps, who expressed bewilderment at how families with incomes of 200-300 thousand rubles "manage" to feed their children.
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