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The Eurasia Daily news agency

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The Leps scandal: Russia may introduce a luxury tax

The Leps scandal: Russia may introduce a luxury tax

State Duma deputy Sergei Mironov called for increasing taxes for the Russian rich and introducing a luxury tax after the words of People's Artist Grigory Leps, who expressed bewilderment at how families with incomes of 200-300 thousand rubles "manage" to feed their children.

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