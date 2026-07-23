Чили: по крайней мере один человек был убит на улицах Майпу и Чаньарсильо, а еще один человек был ранен на улицах Майпу и Мапочо в Сантьяго в ночные часы по местному времени в результате предполагаемых скоординированных нападений с применением огнестрельного оружия.
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