«Как бревно». Льюис Хэмилтон критикует машину Mercedes

«Как бревно». Льюис Хэмилтон критикует машину MercedesLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон заявил, что никогда ещё у него не было такой неуправляемой машины, как Mercedes W15 на Гран При Бразилии.
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