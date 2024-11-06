«Как бревно». Льюис Хэмилтон критикует машину Mercedes

«Как бревно». Льюис Хэмилтон критикует машину MercedesLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон заявил, что никогда ещё у него не было такой неуправляемой машины, как Mercedes W15 на Гран При Бразилии.