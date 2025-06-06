Комбинированный удар по Украине. 06.06.2025

С 11 вечерам до 7 утра ВС РФ наносили по Украине мощный комбинированный ракетно-бебспилотный удар.Применялись баллистические ракеты, крылатые ракеты воздушного и морского базирования, различные беспилотники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии