Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комбинированный удар по Украине. 06.06.2025

Комбинированный удар по Украине. 06.06.2025

С 11 вечерам до 7 утра ВС РФ наносили по Украине мощный комбинированный ракетно-бебспилотный удар.Применялись баллистические ракеты, крылатые ракеты воздушного и морского базирования, различные беспилотники.

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Комментарии
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Валерий Колмаков
По бандеровцам удар
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20 час.
Alex Nемо
Интересно а сколько мостов и жд путей обрушили, не знаете?
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7 час.
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