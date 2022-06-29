В Приморском крае завершилось учение пожарных расчетов Уссурийского гарнизона ВВО

В Приморском крае завершилось учение пожарных расчетов Уссурийского гарнизона ВВО

В течение трех дней пожарные отрабатывали алгоритмы действий при обнаружении очагов возгорания, оповещения о пожаре с использованием современных средств связи и систем оповещения.

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