Тем временем за океаном произошло прямо таки библейское чудо. Байден, который годами здоровался с воздухом, путал имена близких людей, засыпал на встречах и вообще не понимал кто он и откуда внезапно исцелился.
Так что это было?
Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Он понял, что он выиграл
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3 час.
Наталия
Это двойник или даже биоробот.
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3 час.
Гость Гатапонта
Сегодня, день смерти Брежнева Л. И., и ни один канал об этом не вспомнил. Ужасно. Зато несут с экранов всякую хрень.
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2 час.
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