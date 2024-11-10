ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Люся Люся
    Автор мразь !  Шойгу вор?  Что он украл? Сколько? Где счета с украденным?   Я однозначно уверена, что у Путина больше...Шойгу и Дюмин: Дв...
  • Павел Овсянников
    Таких гадов у нас полно.Операция Жоги в Е...
  • лилия дрогочинская (Титова)
    https://youtu.be/p-s2N1ErRDs?si=Jzj8J4SbmTA5grrJ«Это не жестко": ...

Так что это было?

Так что это было?

Тем временем за океаном произошло прямо таки библейское чудо. Байден, который годами здоровался с воздухом, путал имена близких людей, засыпал на встречах и вообще не понимал кто он и откуда внезапно исцелился.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lana_Borei Иванова
Он понял, что он выиграл
Ответить
3 час.
Наталия
Это двойник или даже биоробот.
Ответить
3 час.
Гость Гатапонта
Сегодня, день смерти Брежнева Л. И., и ни один канал об этом не вспомнил. Ужасно. Зато несут с экранов всякую хрень.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх