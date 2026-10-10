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РИА «Новости»: россияне начали платить цифровым рублем в супермаркетах

РИА «Новости»: россияне начали платить цифровым рублем в супермаркетах

Т-Банк и ВТБ подвели первые итоги массового запуска цифрового рубля. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службах кредитных организаций.

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