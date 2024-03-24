А точно ли наша полиция нас сбережет? Или пара мыслей о трагедии в Крокусе

﻿﻿То, что произошло, является ужасной трагедией и не может быть оправдано. Но если дистанцироваться от эмоций и политики, что еще может стать причиной такого огромного количества жертв? А я сейчас говорю о политике "зачем тебе оружие, тебя защищает полиция".