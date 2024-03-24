NaukaTeh
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NaukaTeh

70 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    Сон разума порождает чудовищ, средневековье какое тоСлавянская мифоло...
  • валерий лисицын
    ЧЕХ продажен ,так же как хохол, служит тому кто его на колени поставит.Могла ли Чехослов...
  • Брагин Андрей
    Японская пословица- "и червяк в 1 сяку (15 см), может иметь душу в 2 сяку"!🤪💖✨👍✌️Огромный червь дл...

А точно ли наша полиция нас сбережет? Или пара мыслей о трагедии в Крокусе

﻿﻿То, что произошло, является ужасной трагедией и не может быть оправдано. Но если дистанцироваться от эмоций и политики, что еще может стать причиной такого огромного количества жертв? А я сейчас говорю о политике "зачем тебе оружие, тебя защищает полиция".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх