А точно ли наша полиция нас сбережет? Или пара мыслей о трагедии в Крокусе

То, что произошло, является ужасной трагедией и не может быть оправдано. Но если дистанцироваться от эмоций и политики, что еще может стать причиной такого огромного количества жертв? А я сейчас говорю о политике "зачем тебе оружие, тебя защищает полиция".
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