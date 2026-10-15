«Тишина в Версале — это не покой. Это приказ. Мадлен приехала во дворец, чтобы быть незаметной. Но однажды она услышала шёпот за дверью — и с этого момента её судьба перестала ей принадлежать.
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