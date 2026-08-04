«Паводок. Инфо»: Уровень воды в Туре снизился на 3 см

За последние сутки уровень воды в реке Туре снизился на 3 см и составляет 892 см. В середине июля в Тюмени и Тюменском округе начались подтопления, из-за чего были введены меры ЧС и организован подвоз чистой питьевой воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии