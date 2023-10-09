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В Петербурге водитель «Ниссана» улетел в кювет и погиб

В Петербурге водитель «Ниссана» улетел в кювет и погиб

Полиция проводит проверку по случаю смертельного ДТП, которое произошло в Пушкинском районе. Вечером 8 октября около 18:10 часов произошло столкновение на Московском шоссе, рядом с домом 14, в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.

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