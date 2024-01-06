Три года со дня штурма Капитолия: Трамп и Байден снова готовятся к выборам

Предвыборная гонка набирает обороты в США. Оба главных претендента на высший пост, действующий президент Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп используют для агитации тему штурма Капитолия, сегодня как разтретья годовщина самых массовых беспорядков в Вашингтоне в истории США.
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