Три года со дня штурма Капитолия: Трамп и Байден снова готовятся к выборам

Предвыборная гонка набирает обороты в США. Оба главных претендента на высший пост, действующий президент Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп используют для агитации тему штурма Капитолия, сегодня как разтретья годовщина самых массовых беспорядков в Вашингтоне в истории США.