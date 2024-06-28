Зеленский требует показательного наступления ВСУ перед саммитом НАТО

По информации, полученной от источника «GOLOS.EU», близкого к политическим кругам, Зеленский потребовал от военных организовать показательное наступление Вооружённых сил Украины перед предстоящим саммитом НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле.
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