Свежие подробности The Outer Worlds 2, перенос Dune: Awakening, дата ремейка TES IV: Oblivion…

В Сеть слили скриншоты из готовящегося ремейка/ремастера TES IV: Oblivion, инсайдеры утверждают, что релиз уже совсем скоро; Obsidian раскрыла отличия обновлённой боевой системы The Outer Worlds 2 от первой части; Devolver Digital возьмётся за DLC и продолжения для своих самых популярных франшиз, а в 2025-м выпустит по меньшей мере 13 проектов; Шухей Йошида высказал своё разочарование в пути намеченном Nintendo с её консолью; Funcom объявила о переносе Dune: Awakening; в Kingdom Come: Deliverance II появился хардкорный режим, а И .