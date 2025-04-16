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Свежие подробности The Outer Worlds 2, перенос Dune: Awakening, дата ремейка TES IV: Oblivion…

Свежие подробности The Outer Worlds 2, перенос Dune: Awakening, дата ремейка TES IV: Oblivion…

В Сеть слили скриншоты из готовящегося ремейка/ремастера TES IV: Oblivion, инсайдеры утверждают, что релиз уже совсем скоро; Obsidian раскрыла отличия обновлённой боевой системы The Outer Worlds 2 от первой части; Devolver Digital возьмётся за DLC и продолжения для своих самых популярных франшиз, а в 2025-м выпустит по меньшей мере 13 проектов; Шухей Йошида высказал своё разочарование в пути намеченном Nintendo с её консолью; Funcom объявила о переносе Dune: Awakening; в Kingdom Come: Deliverance II появился хардкорный режим, а И .

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