Финляндия разрешила США открыть 15 военных баз на границе с РФ

Natalija Osminina

В то время как США собираются сворачивать пожитки с Украины и Европы, НАТО помирать не спешит. И всеми своими действиями показывает, что намерено ЖИТЬ!!! И что готово к борьбе за собственное существование. А на какое бабло?? Вас же всех, скотов, содержать надо и кормить. То людей уже нет в воюющих странах , как на Украине, то в потенциально собравшихся на войну вооружения и индустрии для производства вооружения. Но главное ДЕНЕГ. А Пентагон и НАТО очень прожорливы. К ним присосалось столько лесорубов из числа любителей пилить бюджет.. а бюджет не резиновый. Особенно в нынешние времена агонии доллара. И впервые в истории наступила ситуёвина, когда печатание денег на войны не поднимает государство, выделяющее на нее деньги, а уничтожает его. Но об этом Пентагон и НАТО не знают. У них с макроэкономикой плохо. Они как роботы действуют по методичке: раз денежный ручеек стал иссякать, значит надо усилить напор, заявить о себе!!! В общем, прожорливые интересы НАТО, резко возопившего о новых ассигнованиях, вошли в прямое противоречие с самим существованием НАТО, Пентагона, ЦБ США, США и Бреттон-Вудской системы.