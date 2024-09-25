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Калужские новости

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ОРВИ начали косить калужан

ОРВИ начали косить калужан

С 16 по 22 сентября в Калужской области зарегистрировали рост заболеваемости ОРВИ - 5 тысяч 109 случаев, или 47,7 на 10 тысяч человекС 16 по 22 сентября в Калужской области зарегистрировали рост заболеваемости ОРВИ - 5 тысяч 109 случаев, или 47,7 на 10 тысяч человек.

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