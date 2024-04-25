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Ну, Семен Семеныч! Веселый тест про «Бриллиантовую руку», только смотревшие в СССР его не пройдут

Ну, Семен Семеныч! Веселый тест про «Бриллиантовую руку», только смотревшие в СССР его не пройдут

Будете ли вы нести дичь или пройдете одной левой? Проверьте себя! фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» Дайте пять, читатели, в честь годовщины премьеры фильма из алмазного фонда советского кинематографа — комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая! 25 апреля 1969 года она была впервые показана в Московском доме кино, 28 апреля вышла в широкий прокат, а там и в его лидеры: в том году ее посмотрели без малого 77 миллионов зрителей! Пальцев рук жителей разумной планеты в далекой галактике не хватит, чтобы подсчитать, сколько человек и сколько раз смотрели и пересматривали ее с тех пор.

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