В США заявили об отражении атаки беспилотников хуситов в Красном море

Силы CENTCOM поразили беспилотный летательный аппарат хуситов, который направлялся к американским кораблям USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсетях.
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