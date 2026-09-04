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Ferrexpo понесла убытки в размере $224 млн по итогам 2025 года

Ferrexpo понесла убытки в размере $224 млн по итогам 2025 года

Ferrexpo завершила 2025 год с рекордным для компании убытком: $224 млн против $50 млн годом ранее.

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