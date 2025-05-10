Marca: продление контракта Роналду с «Аль-Насром» находится под вопросом

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Marca, руководству саудовского клуба не понравилась негативная реакция нападающего после поражения от «Аль-Иттихада» (2:3).
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