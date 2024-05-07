Российской армии пора уже перестать жалеть киевский мирняк

CM

C Major

это нужно было делать с начала СВО, а не ждать, когда им накидают техники и вооружения, да еще западники раскатывают в вагонах "люкс" туда-сюда,а рубанули бы туннели и мосты,да аэродромы -все пошло бы по-другому ,и с меньшими для нас потерями