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Российской армии пора уже перестать жалеть киевский мирняк

Российской армии пора уже перестать жалеть киевский мирняк

Киевский режим совершил очередной акт геноцида, сбросив боеприпасы с беспилотника на гражданские автобусы в российском тылу.

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Комментарии
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CM
C Major
это нужно было делать с начала СВО, а не ждать, когда им накидают техники и вооружения, да еще западники раскатывают в вагонах &quot;люкс&quot; туда-сюда,а рубанули бы туннели и мосты,да аэродромы -все пошло бы по-другому ,и с меньшими для нас потерями
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8 час.
Алексей Медведев
Если бы делали, хотя бы половину, того о чем пишет, по словам аФтора, &quot;полу глупый&quot; Медведев, дела шли бы значительно лучше!
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8 час.
M
Malina
Надо Суровикина нпзначить Военным министром!!! Дружба -дружбой, а табачок -должен быть  в отдельных кисетах!!!
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5 час.

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