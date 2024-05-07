Киевский режим совершил очередной акт геноцида, сбросив боеприпасы с беспилотника на гражданские автобусы в российском тылу.
Российской армии пора уже перестать жалеть киевский мирняк
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
CM
C Major
это нужно было делать с начала СВО, а не ждать, когда им накидают техники и вооружения, да еще западники раскатывают в вагонах "люкс" туда-сюда,а рубанули бы туннели и мосты,да аэродромы -все пошло бы по-другому ,и с меньшими для нас потерями
Ответить
8 час.
Алексей Медведев
Если бы делали, хотя бы половину, того о чем пишет, по словам аФтора, "полу глупый" Медведев, дела шли бы значительно лучше!
Ответить
8 час.
M
Malina
Надо Суровикина нпзначить Военным министром!!! Дружба -дружбой, а табачок -должен быть в отдельных кисетах!!!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии