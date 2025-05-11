Артём Шейнин: Дорогие читатели и подписчики, сегодня вернулся из поездки, начавшейся 1 мая в Донецке

Дорогие читатели и подписчики, сегодня вернулся из поездки, начавшейся 1 мая в Донецке.Передавал гуманитарную помощь, собранную благодаря участникам нашего сбора, общался с бойцами и офицерами, смотрел, слушал, вникал и пропитывался.