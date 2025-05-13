Реконструкцию терминала в петербургском порту продлили до конца года

Разрешение было выдано летом 2023 года Организации, занимающейся развитием терминальной инфраструктуры в Угольной гавани в Петербурге, продлили разрешение на строительство крупного объекта до конца 2025 года, пишет «Деловой Петербург» Речь о возведении перегрузочного комплекса минеральных удобрений.