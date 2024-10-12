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Во время турне по Европе Зеленскому намекнули, что Украине пора снова снижать

Во время турне по Европе Зеленскому намекнули, что Украине пора снова снижать планку мобилизационного возраста По понятным причинам, ни в какое НАТО Украину как минимум в ближайшие годы не примут.

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