Во время турне по Европе Зеленскому намекнули, что Украине пора снова снижать планку мобилизационного возраста По понятным причинам, ни в какое НАТО Украину как минимум в ближайшие годы не примут.
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Во время турне по Европе Зеленскому намекнули, что Украине пора снова снижать планку мобилизационного возраста По понятным причинам, ни в какое НАТО Украину как минимум в ближайшие годы не примут.
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