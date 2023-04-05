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Казахстан: поддержка западных санкций – в обмен… на волжскую воду?

Казахстан: поддержка западных санкций – в обмен… на волжскую воду?

56K прочитали С апреля 2023 года в Казахстане вводится в действие онлайн-система для отслеживания всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны.

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