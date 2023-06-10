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Премьер-министр Канады неожиданно посетил Киев

Премьер-министр Канады неожиданно посетил Киев

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо приехал в Киев с неожиданным визитом. По данным радиостанции Radio-Canada, официальная поездка канадского премьер-министра до последнего момента осталась в «максимальной тайне по соображениям безопасности».

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