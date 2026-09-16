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Поварёнок с лучшими рецептами

20 528 подписчиков

Тушеная капуста с пшеном и мясом

Тушеная капуста с пшеном и мясом

Такой вариант приготовления капусты, я впервые попробовал когда служил в армии. Мне он запомнился и понравился.

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