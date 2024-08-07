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Прибыль страховщиков вырастет в 2024 году: Рэнкинг страховых компаний НКР

Прибыль страховщиков вырастет в 2024 году: Рэнкинг страховых компаний НКР

Рейтинговое агентство НКР публикует рэнкинг страховых компаний по чистой прибыли, капиталу и его рентабельности, размеру дивидендов на основании анализа отчётности по ОСБУ за 2023 год и краткий отраслевой прогноз на 2024 год.

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