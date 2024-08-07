Прибыль страховщиков вырастет в 2024 году: Рэнкинг страховых компаний НКР

Рейтинговое агентство НКР публикует рэнкинг страховых компаний по чистой прибыли, капиталу и его рентабельности, размеру дивидендов на основании анализа отчётности по ОСБУ за 2023 год и краткий отраслевой прогноз на 2024 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)