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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева: «Каждую победу чуть-чуть отмечаем вместе с мамой»

Мирра Андреева: «Каждую победу чуть-чуть отмечаем вместе с мамой»

В четверг она обыграла Элину Свитолину – 7:5, 6:3. – Вот так буднично говорю: поздравляю тебя с очередной победой.

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