ГК «КОРТРОС» подарила жителям Академического детскую площадку в стиле дымковской игрушки

В Екатеринбурге открылась первая детская площадка нового поколения, созданная в рамках работы Совета при Национальном центре «Россия» по разработке и продвижению нового российского стиля в общественных пространствах.
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