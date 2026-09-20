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Мировые Новости

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ГК «КОРТРОС» подарила жителям Академического детскую площадку в стиле дымковской игрушки

ГК «КОРТРОС» подарила жителям Академического детскую площадку в стиле дымковской игрушки

В Екатеринбурге открылась первая детская площадка нового поколения, созданная в рамках работы Совета при Национальном центре «Россия» по разработке и продвижению нового российского стиля в общественных пространствах.

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