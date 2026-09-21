В Рязани устранили аварии на электросетях

В 17.50 в Рязани устранили последствия аварий на электросетях, сообщает РГРЭС. Свет вернулся в дома на улицах 2 Линия, 4 Линия, 9 Линия, Высоковольтная, Шевченко, Островского.
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