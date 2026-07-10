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Испания повторила свой рекорд по голам на одном ЧМ – 11. Столько было лишь в 1986 году

Сборная Испании забила 11 голов на чемпионате мира 2026 года. Команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Бельгию со счетом 2:1 в 1/4 финала ЧМ-2026 .

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