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Ведущий "Співають всі" Владимир Остапчук засветил свою новую тещу: "Приехали..."

Ведущий "Співають всі" Владимир Остапчук засветил свою новую тещу: "Приехали..."

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram ведущий популярных шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук рассказал поклонникам, что приехал в гости к родителям своей второй жены Кристины Горняк, на которой женился чуть больше года назад.

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