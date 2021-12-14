Ведущий "Співають всі" Владимир Остапчук засветил свою новую тещу: "Приехали..."

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram ведущий популярных шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук рассказал поклонникам, что приехал в гости к родителям своей второй жены Кристины Горняк, на которой женился чуть больше года назад.