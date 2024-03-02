Антивозрастной эффект витамина D и его рецептора в средней кишке дрозофилы

Новая исследовательская статья под названием «Антивозрастной эффект витамина D и рецептора витамина D в средней кишке дрозофилы» (“The anti-aging effect of vitamin D and vitamin D receptor in Drosophila midgut”) была опубликована в научном журнале Aging.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии