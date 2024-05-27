Столтенберг: страны НАТО поставили Украине «99% всего оружия»

Государства, входящие в Североатлантический альянс, поставили киевской стороне «99% всего оружия». Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг, пишет Telegram-канал BRIEF.
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