Zero Hedge
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Zero Hedge

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Why Is China Advertising Insane War Drones On Facebook

Why Is China Advertising Insane War Drones On Facebook

Why Is China Advertising Insane War Drones On Facebook The proliferation of low-cost suicide drones and interceptor drones appears to be accelerating as nation-states begin stockpiling these expendable platforms, reflecting a rapid and structural shift in modern warfare toward mass, attritable weapons.

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