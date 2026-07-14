Why Is China Advertising Insane War Drones On Facebook The proliferation of low-cost suicide drones and interceptor drones appears to be accelerating as nation-states begin stockpiling these expendable platforms, reflecting a rapid and structural shift in modern warfare toward mass, attritable weapons.
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