В месяц закрываются сотни компаний: больше тысячи омских организаций прекратили деятельность в этом году.
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В месяц закрываются сотни компаний: больше тысячи омских организаций прекратили деятельность в этом году.
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