Песков раскрыл мотив Кремля в нормализации отношений с США

Россия исходит прежде всего из своих интересов в нормализации двусторонних отношений с США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, сообщение опубликовано в Telegram-канале репортера.
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