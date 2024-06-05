Две женщины написали название украинской разведки на памятнике у Кремля. Их могли обмануть телефонные мошенники

Суд Москвы арестовал вторую фигурантку дела об осквернении памятника Жукову Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте второй фигурантки уголовного дела об осквернении памятника маршалу Георгию Жукову на Манежной площади, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
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